Сегодня, 20 июля, в ходе пресс-тура губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об открытии кемеровского ТЦ "Лапландия". Для этого глава области связался с представителем регионального ГУ МЧС, который сообщил, что специалистами были обнаружены четыре замечания на объекте. На сегодняшний день нарушения устранены, и МЧС дает разрешение на ввод ТЦ в эксплуатацию, сообщают в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Как удалось узнать корреспонденту VSE42.Ru, открытие "Лапландии" может состояться в начале августа 2022 года. Владелец торгового центра будет связываться с арендаторами для обсуждения возобновления работы.

Напомним, что ТЦ "Лапландия" остается закрытым с июня 2021 года. Тогда суд вынес соответствующее решение из-за выявленных нарушений. Собственник пытался добиться отмены ограничений.