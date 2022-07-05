Кемеровская ГИБДД устроила массовые рейды для поимки нарушителей на трассе

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В кемеровской ГИБДД интернет-журналу AVOKADO сообщили, что на территории города стражи закона организовали новое рейдовое мероприятие "Трасса".

Как оказалось, цель рейда – профилактика ДТП на участке дороги федерального значения "Р255 – Сибирь". В рамках мероприятия, оно носит название "Трасса", стражи закона обеспечивают безопасность дорожного движения на участке автодороги, который расположен в границах подразделений областного центра.

– Полицейские проводят работу по выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с выездом транспортных средств на полосу встречного движения, соблюдению водителями установленного скоростного режима, нарушения правил расположения ТС на проезжей части и др, – сказали в ведомстве.

Так, с начала проверок к ответственности привлечено более 80 водителей транспортных средств, а в основными видами нарушений стали:

  • неиспользование ремня безопасности;
  • управление транспортом водителем, не имеющим водительского удостоверения;
  • нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части.

Кроме этого, инспекторы пресекли перевозку леса, спиртосодержащей продукции и лома черных металлов без соответствующих документов, выявили водительское удостоверение с признаками подделки.

Да!
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