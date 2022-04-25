Кемеровская ГИБДД раскрыла подробности автоаварии на проспекте Ленина

0
Фото:  

В понедельник, 25 апреля, проезжую часть на кемеровском проспекте не поделили две иномарки. В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO рассказали об инциденте.

По информации кемеровских стражей закона, авария на проспекте Ленина произошла сегодня в районе дома №105 около 11:45 по местному времени.

– Столкновение "Фольцваген" и "Опель". Водители самостоятельно прибыли в ДГ ОГИБДД г. Кемерово для оформления ДТП, – уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, причинен материальный ущерб.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса днем в понедельник, 25 апреля, произошло ДТП с участием двух легковых авто. В результате инцидента движение на проспекте Ленина оказалось частично заблокировано.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35750

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined