Кемеровская ГИБДД раскрыла подробности автоаварии на проспекте Ленина

По информации кемеровских стражей закона, авария на проспекте Ленина произошла сегодня в районе дома №105 около 11:45 по местному времени.

– Столкновение "Фольцваген" и "Опель". Водители самостоятельно прибыли в ДГ ОГИБДД г. Кемерово для оформления ДТП, – уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса днем в понедельник, 25 апреля, произошло ДТП с участием двух легковых авто. В результате инцидента движение на проспекте Ленина оказалось частично заблокировано.