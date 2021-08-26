Кемеровская ГИБДД раскрыла детали серьезной аварии в Кировском районе

По предварительным данным правоохранителей, 26 августа примерно в 12:30 женщина за рулем легкового автомобиля Toyota двигалась по улице Александрова. При повороте налево она не уступила встречной машине той же марки. В результате произошло столкновение.

В числе пострадавших оказались оба водителя, а также два их пассажира. О характере травм пока ничего не известно.

По данному ДТП проводится проверка, по результатам которого будет установлен виновник аварии и принято процессуальное решение.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала о серьезной аварии в Кировском районе и публиковала снимки с места событий.