Кемеровская ГИБДД просит откликнуться свидетелей ночного ДТП

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Сотрудники Госавтоинспекции кузбасской столицы ищут очевидцев ночной аварии, произошедшей на Пионерском бульваре.

Полицейские сообщили о поиске людей, ставших свидетелями дорожного инцидента в Кемерове.

По информации городской ГИБДД, в ночь на 8 января 2022 года примерно в 01:00 часов на бульваре Пионерском возле дома № 3 нарушитель на неустановленной машине совершил наезд на припаркованный автомобиль марки "ВАЗ 2114".


Если вы располагаете какими-либо данными о произошедшем, правоохранители просят связаться с ними по номеру 718-771, 8 (923) 483-12-27 или по телефону дежурной части ОГИБДД Кемерова 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.

Да!
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