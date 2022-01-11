Кемеровская ГИБДД просит откликнуться свидетелей ночного ДТП

Полицейские сообщили о поиске людей, ставших свидетелями дорожного инцидента в Кемерове.

По информации городской ГИБДД, в ночь на 8 января 2022 года примерно в 01:00 часов на бульваре Пионерском возле дома № 3 нарушитель на неустановленной машине совершил наезд на припаркованный автомобиль марки "ВАЗ 2114".

Если вы располагаете какими-либо данными о произошедшем, правоохранители просят связаться с ними по номеру 718-771, 8 (923) 483-12-27 или по телефону дежурной части ОГИБДД Кемерова 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.