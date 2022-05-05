Кемеровская ГИБДД попросила помощи в поиске очевидцев наезда автомобиля на велосипедистов

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ДТП с участием легковушки и двух велосипедистов произошло близ кузбасской столицы. Правоохранители просят свидетелей инцидента откликнуться.

Согласно информации ОГИБДД областного центра, ДТП случилось 30 апреля текущего года в 19:20, на автодороге Кемерово - село Андреевка в районе 2 км 123 м. Водитель Renault Logan, двигаясь со стороны села в направлении города, совершил наезд на велосипедистов, которые ехали по краю проезжей части.


Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции рассказали корреспонденту AVOKADO, что в результате инцидента двое мужчин, передвигавшихся на велосипедах, пострадали. Им было назначено стационарное лечение.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, правоохранители просят позвонить по телефону 391-776 или по телефону дежурной части ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово 52-29-65, 52-25-44.

Да!
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