Кемеровская ГИБДД назвала самые частые причины ДТП с начала 2022 года

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Правоохранители рассказали, из-за чего происходят автоаварии в кузбасской столице.

По данным за первые шесть месяцев текущего года, три нарушения, которые допускают автомобилисты на дорогах Кемерова, чаще всего провоцируют ДТП. Так, с начала 2022 года по вине нетрезвых автомобилистов произошло 12 автоаварий, в которых получили травмы 17 человек. От управления были отстранены 800 "пьяных" водителей.


Также несоблюдение правил приводит к наезду на пешеходов. За первое полугодие в городе произошло 69 таких инцидентов. Погибли два человека, травмированы 70 участников ДТП. Более 4 000 водителей были привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам, отметили в пресс-службе ОГИБДД Кемерова.


Опасным нарушением является и пренебрежение правилами проезда перекрестков. По этой причине в кузбасской столице уже произошло 60 ДТП, травмированы 92 человека. Чаще всего водители не уступают транспорту с преимущественным правом проезда при повороте налево или развороте.

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