Кемеровская ГИБДД напомнила о запрете на въезд большегрузов

С 20 ноября 2021 года на периоды снегопадов и неблагоприятных погодных условий на территории кузбасской столицы действует запрет на въезд большегрузного транспорта, прокомментировали в кемеровской ГИБДД.

Отмечается, что движение ограничено во время сильных снегопадов, продолжительность которых более часа. Что касается большегрузов массой 15 тонн и более, а также длиной, превышающей 10 метров, то проезд для них недоступен с 6.30 до 09.00 часов и с 17.00 до 20.00 часов. Соответствующие меры продлятся до 15 апреля 2022 года.

– На каждом въезде в город определены места стоянки для большегрузных транспортных средств. При въезде в областной центр обращайте внимание на специальные информационные щиты, где отображены нововведения, – прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Альтернативные способы объезда города через Томск по автомобильным дорогам Р 255 (Новосибирск – Томск), Р 398 (Новосибирск – Томск), 1Р 400 (Томск – Мариинск).