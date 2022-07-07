Кемеровская ГИБДД анонсировала новые засады на автолюбителей

Уже завтра в пятницу, 8 июля, на дороги областного центра выйдут сотрудники ГИБДД, которые, как сообщили AVOKADO в ведомстве, будут пристально следить за водителями, что бы те не допускали нарушений правил перевозки детей-пассажиров, предоставляли преимущества в движении пешеходам, не пренебрегали правилами остановки и стоянки транспортных средств, а также правильно проезжали перекрестки, не выезжали на полосу встречного движения и управляли авто исключительно в трезвом виде. Новый рейд приурочен к Единому дню безопасности.

Всех горожан и гостей Кемерова призывают уделить особое внимание детям на дорогах. Водителям следует заранее снижать скорость движения при проезде мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении в дворовых территориях.