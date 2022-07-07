Кемеровская ГИБДД анонсировала новые засады на автолюбителей

0
Фото:  

В столице Кузбасса перед выходными стражи закона проверят местных водителей на соблюдение целого ряда ПДД.

Уже завтра в пятницу, 8 июля, на дороги областного центра выйдут сотрудники ГИБДД, которые, как сообщили AVOKADO в ведомстве, будут пристально следить за водителями, что бы те не допускали нарушений правил перевозки детей-пассажиров, предоставляли преимущества в движении пешеходам, не пренебрегали правилами остановки и стоянки транспортных средств, а также правильно проезжали перекрестки, не выезжали на полосу встречного движения и управляли авто исключительно в трезвом виде. Новый рейд приурочен к Единому дню безопасности.


Всех горожан и гостей Кемерова призывают уделить особое внимание детям на дорогах. Водителям следует заранее снижать скорость движения при проезде мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении в дворовых территориях.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37918

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined