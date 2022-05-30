Кемеровская ГИБДД анонсировала массовые проверки водителей в День защиты детей

В предстоящую среду, 1 июня, когда будет отмечаться День защиты детей, на территории города Кемерово состоятся проверки автолюбителей, цель которых – предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. Об этом AVOKADO сообщили в местной ГИБДД.
В рамках нового рейда сотрудники Госавтоинспекции будут пресекать:
- нарушения правил перевозки детей-пассажиров;
- непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- факты управления транспортом в нетрезвом состоянии.
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