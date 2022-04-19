Описание: Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он
попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир театра! Здесь он знакомится с
артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через
тематические игры и интерактив Буба с ребятами открывает в себе новые таланты и
готовится к представлению! В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое,
зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей!
Фишки «Буба Шоу»:
Ваш ребенок - участник шоу
Все действие построено на постоянном взаимодействии артистов со зрителем! Будет не
просто весело, а сногсшибательно круто!
Главные герои рядом с вашим ребенком: На протяжении спектакля герои будут выходить
в зал, играть и взаимодействовать с детьми!
Edutainment шоу - это значит, что спектакль не только развлекательный, но и
познавательный! Сюжет и программа шоу разрабатывается совместно с детскими
психологами. Мы хотим, чтобы на наших мероприятиях дети учились через игру. В основу
сюжета закладывается следующий образовательный посыл: как правильно вести себя в
театре, почему важно развивать воображение, мыслить нестандартно и стремиться к
новым знаниям и, конечно, что важно помогать и слушаться родителей.
6 мини-шоу в 1:
- Световое шоу
- Элементы научного и крио-шоу
- Шоу мыльных пузырей
- Игры с большими шарами
- Иллюзионное шоу
- Танцевальный флешмоб
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