Московский лицензионный семейный спектакль с участием ростовых

кукол

"БУБА ШОУ"

Описание: Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он

попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир театра! Здесь он знакомится с

артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через

тематические игры и интерактив Буба с ребятами открывает в себе новые таланты и

готовится к представлению! В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое,

зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей!

Фишки «Буба Шоу»:

Ваш ребенок - участник шоу

Все действие построено на постоянном взаимодействии артистов со зрителем! Будет не

просто весело, а сногсшибательно круто!

Главные герои рядом с вашим ребенком: На протяжении спектакля герои будут выходить

в зал, играть и взаимодействовать с детьми!

Edutainment шоу - это значит, что спектакль не только развлекательный, но и

познавательный! Сюжет и программа шоу разрабатывается совместно с детскими

психологами. Мы хотим, чтобы на наших мероприятиях дети учились через игру. В основу

сюжета закладывается следующий образовательный посыл: как правильно вести себя в

театре, почему важно развивать воображение, мыслить нестандартно и стремиться к

новым знаниям и, конечно, что важно помогать и слушаться родителей.

6 мини-шоу в 1:

Световое шоу

Элементы научного и крио-шоу

Шоу мыльных пузырей

Игры с большими шарами

Иллюзионное шоу

Танцевальный флешмоб

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