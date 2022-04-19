Кемеровская филармония пригласила детей повеселиться с героями "БУБА ШОУ"

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Жители и гости областного центра смогут отправить своих детей повеселиться с героями "БУБА ШОУ". Веселый семейный спектакль с участием ростовых кукол состоится в кемеровской филармонии.

Московский лицензионный семейный спектакль с участием ростовых
кукол
"БУБА ШОУ"

Описание: Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он

попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир театра! Здесь он знакомится с

артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через

тематические игры и интерактив Буба с ребятами открывает в себе новые таланты и

готовится к представлению! В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое,

зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей!


Фишки «Буба Шоу»:

Ваш ребенок - участник шоу

Все действие построено на постоянном взаимодействии артистов со зрителем! Будет не

просто весело, а сногсшибательно круто!

Главные герои рядом с вашим ребенком: На протяжении спектакля герои будут выходить

в зал, играть и взаимодействовать с детьми!

Edutainment шоу - это значит, что спектакль не только развлекательный, но и

познавательный! Сюжет и программа шоу разрабатывается совместно с детскими

психологами. Мы хотим, чтобы на наших мероприятиях дети учились через игру. В основу

сюжета закладывается следующий образовательный посыл: как правильно вести себя в

театре, почему важно развивать воображение, мыслить нестандартно и стремиться к

новым знаниям и, конечно, что важно помогать и слушаться родителей.

6 мини-шоу в 1:

  • Световое шоу
  • Элементы научного и крио-шоу
  • Шоу мыльных пузырей
  • Игры с большими шарами
  • Иллюзионное шоу
  • Танцевальный флешмоб

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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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