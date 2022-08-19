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Кемеровская филармония приглашает на концерт "Сирень"

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Литературно-музыкальный концерт на основе романса Рахманинова пройдет в Филармонии Кузбасса.

Концерт состоится в понедельник, 19 сентября, в 19:00


"Сирень"
Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра".Литературно-музыкальный концерт.

"Сирень" – особенно трепетный и проникновенный романс Рахманинова. В нем отразились юношеские впечатления об имении родственников – Ивановке, где композитор провел несколько лет. Писатель Юрий Нагибин воплотил воспоминания о "странном лете, когда запоздало и мощно забродило сиреневое вино" в своем рассказе и сценарии для фильма о жизни композитора. Позже вместе с режиссером Андреем Кончаловским они переработали его в кинороман "Белая сирень", но фильм так и не был снят.


Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр

Дирижер Василий Шульга

Литературный театр "Слово"

Художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова.


Продолжительность 1 час 10 мин.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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