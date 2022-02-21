Кемеровская филармония представит праздничный концерт в дамский день

Мероприятие запланировано на 8.03.2022, в 17:00 по местному времени.

Виват, дорогие женщины!

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Губернаторский духовой оркестр

Весенний праздник должен нести романтичное настроение, которое нам подарит творчество великого артиста Арно Бабаджаняна. В честь прекрасных женщин прозвучат наши любимые песни маэстро в исполнении музыкантов оркестра и солистов филармонии.

В праздничной программе – инструментальные произведения "Танцевальная сюита" в исполнении оркестра, "Мое сердце в горах" (солист В. Косов, труба), "Серенада для саксофона" (солист М. Сорокин), вокальные произведения в исполнении Губернаторского камерного хора, солистов

филармонии Евгения Плотницкого, Натальи Кузнецовой, Олега Маликова.

Мелодизм, красота, национальный характер, а главное душа, – все это в любимых песнях А. Бабаджаняна.

Приглашаем вас на замечательный концерт, атмосфера которого подарит вам ощущение весеннего тепла, любви, ярких эмоции и прекрасного настроения.

Исполнители: Губернаторский духовой оркестр, художественный руководитель и дирижер Анатолий Кашеваров.

Солисты оркестра: Наталья Кузнецова (сопрано), Олег Маликов (баритон), Евгений Плотницкий (баритон).

Ведущая Татьяна Казанцева.

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