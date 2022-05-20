Кемеровская филармония покажет программу по мотивам сказок Александра Пушкина

Событие состоится в среду, 1 июня, в 16:00

"Сказка ложь, да в ней намек…"

В День защиты детей - литературно-музыкальная программа по мотивам сказочных произведений Александра Пушкина. "Сказка о рыбаке и рыбке" – пожалуй, самая известная из них. Знакомый сюжет украсит прекрасная музыка в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. Она поможет представить и разбушевавшееся море, и красавицу-рыбку, и отчаяние старика, и разбитые надежды властной старухи.

"Сказка о Золотом петушке" – последнее волшебное произведение для детей, написанное известным писателем, оно получилось особенно мистическим и загадочным. Поучительная история расскажет о Царе Дадоне, прекрасной Шамаханской Царице и сказочном Золотом Петушке и покажет, как важно всегда выполнять свои обещания.

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр (дирижер Василий Шульга),

Литературный театр "Слово" (художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова).

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