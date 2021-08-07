Кемеровская больница получила штраф за повторную вспышку COVID-19

По информации Рудничного районного суда Кемерова, к административной ответственности привлечено ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница № 11" из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению, опубликованному на сайте суда, что в зимне-весенний период текущего года 57 пациентов заболели COVID-19.
— <...>не были обеспечены безопасные условия пребывания пациентов в учреждении, что является нарушением, — говорится в материалах суда.
Городская больница была признана виновной по ч.2 ст.6.3.КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и оштрафована на 100 тыс. рублей по решению суда.
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