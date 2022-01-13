Кемеровская баня-сауна выставлена на продажу за 35 млн рублей

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В кузбасской столице снова появился на продаже готовый бизнес: владелец крупной бани решил навсегда расстаться со своей недвижимостью.

Согласно данным в объявлении, общая площадь первого этажа объекта составляет 638 квадратных метра. На нижнем ярусе комплекса размещены бани-сауны, а вот если подняться на этаж выше, то можно заметить, что помещения пусты и ничем не оборудованы.


Собственник предположил, что на свободной территории новый владелец сможет открыть тренажерный зал, кафе, гостиницу и любой другой вид бизнеса.

– На территории расположены два гаражных бокса по 100 кв.м., которые на сегодняшний день сдаются в аренду. <...> Территория огорожена забором. Есть две котельные, – следует из текста сообщения.

Само здание расположено на улице Инженерной (Заводской район). При этом бизнесмен предложил покупателям хитрость, которая позволит не платить "налом" за товар: он рассматривает варианты обмена на коттедж на Металлплощадке или в Сухово с доплатой. Стоимость всего комплекса составила 35 000 000 рублей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что владелец выставил на продажу кемеровский бар за 700 тыс рублей.

Фото: Авито

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