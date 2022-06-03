Кемеровская автомобилистка злостно нарушила ПДД в час пик

Интернет-пользователи в Сети осудили поведение "неадекватной" автоледи за рулем внедорожника, которая на оживленном участке кемеровской автомобильной дороги выехала на встречную полосу.
– Место действие после перекрестка Тухачевского-Молодежный-Химиков, – уточнил автор видео.
В комментариях к публикации подписчики сообщества с кузбасскими новостями во "ВКонтакте" заявили, что подобная выходка могла бы привести к печальным последствиям, например, спровоцировать мощное ДТП "лоб в лоб".
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что лихач на тракторе разозлил кемеровских автомобилистов.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс".
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