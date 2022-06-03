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Кемеровская автомобилистка злостно нарушила ПДД в час пик

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Фото:  

Кемеровчане сняли на камеру злостную нарушительницу ПДД, которая на внедорожнике выехала на встречную полосу.

Интернет-пользователи в Сети осудили поведение "неадекватной" автоледи за рулем внедорожника, которая на оживленном участке кемеровской автомобильной дороги выехала на встречную полосу.

Место действие после перекрестка Тухачевского-Молодежный-Химиков, уточнил автор видео.

В комментариях к публикации подписчики сообщества с кузбасскими новостями во "ВКонтакте" заявили, что подобная выходка могла бы привести к печальным последствиям, например, спровоцировать мощное ДТП "лоб в лоб".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что лихач на тракторе разозлил кемеровских автомобилистов.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс".

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