Кемеровская активистка пожаловалась на затопление приюта водой из-под земли

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Вода из под земли просочилась на территорию приюта и затопила вольеры с животными в Кемерове. Об инциденте редакции AVOKADO сообщила активистка.

Активистка из кузбасской столицы сообщила, что утром в понедельник, 28 июня, вода затопила вольеры с животными в городском приюте. При этом, с ее слов, жидкость поступала из-под земли.

– Прорвало центральное водоснабжение, позвонила сразу в службы СКЭК, – сказала собеседница.

Оператор взял у женщины телефон и пообещал дать обратную связь в ближайшее время, но ответ она получила только в среду, 30 июня. На следующий день на место прибыл сотрудник СКЭК, который осмотрел территорию и, по словам держателя приюта, заявил о прорыве трубы глубоко под землей. При этом устранять аварию девушке предложили за свой счет.


Отмечается, что подачу холодной воды перекрыли сегодня, 2 июля, а на протяжении этого времени вода продолжала топить территорию с животными.


Ситуация вызвала недоумение у владелицы приюта, поскольку найм техники для раскопки обойдется в крупную сумму денег, не говоря о ремонте трубопровода.

Да!
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