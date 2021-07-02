Кемеровская активистка пожаловалась на затопление приюта водой из-под земли

Активистка из кузбасской столицы сообщила, что утром в понедельник, 28 июня, вода затопила вольеры с животными в городском приюте. При этом, с ее слов, жидкость поступала из-под земли.

– Прорвало центральное водоснабжение, позвонила сразу в службы СКЭК, – сказала собеседница.

Оператор взял у женщины телефон и пообещал дать обратную связь в ближайшее время, но ответ она получила только в среду, 30 июня. На следующий день на место прибыл сотрудник СКЭК, который осмотрел территорию и, по словам держателя приюта, заявил о прорыве трубы глубоко под землей. При этом устранять аварию девушке предложили за свой счет.

Отмечается, что подачу холодной воды перекрыли сегодня, 2 июля, а на протяжении этого времени вода продолжала топить территорию с животными.

Ситуация вызвала недоумение у владелицы приюта, поскольку найм техники для раскопки обойдется в крупную сумму денег, не говоря о ремонте трубопровода.