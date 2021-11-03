Кемеровская 96-летняя пенсионерка стала заложницей в собственной квартире

Накануне специалисты провели операцию по спасению 96-летней кемеровчанки. Пенсионерка закрыла входную дверь на щеколду, после чего упала на пол и не смогла подняться самостоятельно. В службу спасения обратилась сотрудница соцзащиты, которая не смогла попасть в квартиру своей подопечной.

Специалисты выехали на место и открыли дверь с помощью специальных инструментов. Хозяйку квартиры нашли на полу. Пожилая женщина жаловалась на боль в области тазобедренного сустава, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Пенсионерка была госпитализирована с предварительным диагнозом "перелом шейки бедра".