Кемеровская 96-летняя пенсионерка стала заложницей в собственной квартире

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Маломобильная 96-летняя пенсионерка из столицы Кузбасса оказалась в затруднительном положении в своем жилье.

Накануне специалисты провели операцию по спасению 96-летней кемеровчанки. Пенсионерка закрыла входную дверь на щеколду, после чего упала на пол и не смогла подняться самостоятельно. В службу спасения обратилась сотрудница соцзащиты, которая не смогла попасть в квартиру своей подопечной.


Специалисты выехали на место и открыли дверь с помощью специальных инструментов. Хозяйку квартиры нашли на полу. Пожилая женщина жаловалась на боль в области тазобедренного сустава, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


Пенсионерка была госпитализирована с предварительным диагнозом "перелом шейки бедра".

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