Кемеровостат: средняя зарплата врачей и учителей в Кузбассе превысила 74 тыс. рублей

Согласно актуальным данным Кемеровостата, в первом квартале текущего года средняя заработная плата врачей и медработников, окончивших вузы, составляет 74 236 рублей, в прошлом году она была меньше — 70 029 рублей. Однако уже внутри разных муниципалитетов значение сильно варьируется (в Гурьевском районе – 108 821 рубль, в Кемерове – 76 062 рубля, в Новокузнецке – 81 854 рубля, Яшкинском районе – 55 171 рубль).

Что касается среднего медперсонала, то статистики заявили о средней зарплате в 38 322 рубля (в прошлом году 35 808 рублей). В этом случае также есть разница показателей по городам. Так, работник в Кемерове получает в среднем 43 240 рублей, в Новокузнецке – 45 290 рублей, в Ленинске-Кузнецком – 30 594 рубля, а в Полысаеве – 28 774 рубля. Младший медперсонал заработал 36 553 рубля. Новокузнецкие санитары получают в среднем 43 320 рублей, кемеровские – 38 527 рублей, сотрудники в Гурьевском районе – 41 054 рубля, а в Ленинске-Кузнецком – 29 608 рублей.

Заработок школьных учителей оценивается в 41 987 рубля. В областном центре они получают в среднем 44 834 рубля, Новокузнецке – 41 180 рублей, Гурьевском районе – 41 901 рубль, Ленинске-Кузнецком – 43 785 рублей. Также по данным Кемерововстата, в сфере дошкольного образования платят 36 166 рублей, а в сфере высшего – 77 273 рубля. При этом в двух крупнейших городах области показатели не сильно отличаются: Кемерово – 76 846 рублей, Новокузнецк – 78 165 рублей.

При этом средняя зарплата по региону в общей совокупности составляет 37 747 рублей, отмечают статистики.