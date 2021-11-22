Кемеровостат: средняя зарплата в Кузбассе превысила 47 000 рублей

Согласно данным Кемеровостата, в сентябре текущего года средняя заработная плата в шахтерском крае составила 47 747 рублей, что на 11,6% больше по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом с января по сентябрь 2021 года кузбассовцы в среднем получали 46 867 рублей (+9,3% за год).

Больше всего заработали сотрудники сферы научных исследований – 72 449 рублей (рост за год составил 19,8%), угледобычи – 71 022 рубля (+21,2%), металлургии – 63 894 рубля (+25,4%), производства кокса и нефтепродуктов – 63 025 рублей (+15,4%), ремонта и монтажа машин и оборудования – 61 505 рублей (+17,1%).

Менее прибыльными оказались производство одежды – 15 207 рублей (–17% за год), производство мебели – 16 823 рубля (+10,1%), полиграфия и копирование – 17 647 рублей (+21,2%), обработка древесины и производство изделий из дерева – 21 855 рублей (+18,7%).