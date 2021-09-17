Кемеровостат: средняя зарплата кузбассовцев за год уменьшилась на 10%

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Эксперты выявили значительный спад номинальных доходов жителей Кемеровской области. По их данным, за год среднестатистический кузбассовец стал получать почти на 10% меньше.

Согласно опубликованной Кемеровостатом информации, в июле 2021 года среднемесячная заработная плата в регионе составила 46 307 рублей. Для сравнения, в июне 2020 года она была выше почти на 10%.


По сферам самыми прибыльными оказались научные исследования и разработки – 75 063 рублей ( -3,1% за год), добыча угля – 68 371 рубль (-1,1%), производство кокса и нефтепродуктов – 62 676 рублей (-1,1%), производство химических веществ и химических продуктов – 58 183 рубля (-4,4%), металлургическое производство – 56 880 рублей (-15%).


Меньше всего получили производители одежды – 15 253 рубля (-0,9%), производители кожи и кожаных изделий – 15 493 рубля (-28,3%), производители мебели – 17 053 рубля (+12%), полиграфисты и копировальщики – 17 545 рублей (-13%).

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