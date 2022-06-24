+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровостат: средняя зарплата кузбассовцев превысила 53 000 рублей

0
Фото:  

Статистики заявили, что жители Кемеровской области стали получать еще больше денег. Так, в среднем их доходы составили 53 150 рублей.

По заявлению Кемеровостата, в апреле 2022 года средняя заработная плата работников организаций в Кузбассе составила 53 150 рублей, что 13,7 процентных пункта больше апреля 2021 года, а вот если сравнивать с мартом 2022 года, то соответствующий показатель упал сразу на 5 процентных пунктов.


Самыми прибыльными сферами оказались угольная и исследовательская деятельность – там зарабатывали по 81 775 рублей (+22,4 п.п. за год, – 8 п.п. за месяц), исследователи и разработчики – 75 025 рублей (+25,4 п.п. за год, – 3,2 п.п. за месяц), производители оборудования – 71 090 рублей (+19,8 п.п. за год, +17,2 п.п. за месяц), металлурги – 69 590 рублей (+26 п.п. за год, – 11,9 п.п. за месяц).


Меньше всего получали работники общепита и отелей – 27 210 рубля (+7,9 п.п. за год, +2,8 п.п. за месяц), производители текстиля – 25 743 рубля (-2,2 п.п. за год, – 6,1 п.п. за месяц), полиграфисты и копировальщики – 21 823 рубля (+21,5 п.п. за год, – 3,9 п.п. за месяц), производители одежды – 18 358 рубля (+8,2 п.п. за год, за месяц не изменилась), производители мебели – 18 024 рубля (-10,4 п.п. за год, – 11,9 п.п. за месяц), производители кожаных изделий – 16 118 рублей (+2 п.п. за год, +8,7 п.п. за месяц).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37508

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined