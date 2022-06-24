Кемеровостат: средняя зарплата кузбассовцев превысила 53 000 рублей

По заявлению Кемеровостата, в апреле 2022 года средняя заработная плата работников организаций в Кузбассе составила 53 150 рублей, что 13,7 процентных пункта больше апреля 2021 года, а вот если сравнивать с мартом 2022 года, то соответствующий показатель упал сразу на 5 процентных пунктов.

Самыми прибыльными сферами оказались угольная и исследовательская деятельность – там зарабатывали по 81 775 рублей (+22,4 п.п. за год, – 8 п.п. за месяц), исследователи и разработчики – 75 025 рублей (+25,4 п.п. за год, – 3,2 п.п. за месяц), производители оборудования – 71 090 рублей (+19,8 п.п. за год, +17,2 п.п. за месяц), металлурги – 69 590 рублей (+26 п.п. за год, – 11,9 п.п. за месяц).

Меньше всего получали работники общепита и отелей – 27 210 рубля (+7,9 п.п. за год, +2,8 п.п. за месяц), производители текстиля – 25 743 рубля (-2,2 п.п. за год, – 6,1 п.п. за месяц), полиграфисты и копировальщики – 21 823 рубля (+21,5 п.п. за год, – 3,9 п.п. за месяц), производители одежды – 18 358 рубля (+8,2 п.п. за год, за месяц не изменилась), производители мебели – 18 024 рубля (-10,4 п.п. за год, – 11,9 п.п. за месяц), производители кожаных изделий – 16 118 рублей (+2 п.п. за год, +8,7 п.п. за месяц).