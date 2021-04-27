Кемеровостат сообщил о снижении числа жителей во всех муниципалитетах Кузбасса

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Статистики подсчитали количество жителей в городах и районах шахтерского края. Выяснилось, что за год убыль людей из региона существенно возросла.

Из свежих данных Кемеровостата следует, что по состоянию на начало года в Кузбассе постоянно проживали 2 633 446 человек, что на 24 408 человек меньше в сравнении с показателями годовалой давности. Кроме того, нет ни одной территории, где население выросло.

Картина по городам следующая:

  • Кемерово – 552 546 человек (556 382 в 2020-м);
  • Новокузнецк – 544 583 человека (549 403);
  • Прокопьевск – 187 877 человек (190 334);
  • Белово – 125 053 человека (126 018);
  • Междуреченск – 98 028 человек (98 256);
  • Ленинск-Кузнецкий – 95 391 человек (96 515);
  • Киселевск – 90 539 человек (91 793);
  • Юрга – 80 367 человек (80 840);
  • Анжеро-Судженск – 72 472 человека (73 750);
  • Березовский – 46 929 человек (47 617);
  • Осинники – 45 947 человек (46 396);
  • Мыски – 42 598 человек (42 871);
  • Калтан – 29 030 человек (29 401);
  • Полысаево – 28 466 человек (28 733);
  • Тайга – 24 362 человека (24 880);
  • Краснобродский – 13 698 человек (13 915).

Во всех районах и округах также фиксируется снижение населения.

Да!
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