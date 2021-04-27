Кемеровостат сообщил о снижении числа жителей во всех муниципалитетах Кузбасса

Из свежих данных Кемеровостата следует, что по состоянию на начало года в Кузбассе постоянно проживали 2 633 446 человек, что на 24 408 человек меньше в сравнении с показателями годовалой давности. Кроме того, нет ни одной территории, где население выросло.

Картина по городам следующая:

Кемерово – 552 546 человек (556 382 в 2020-м);

Новокузнецк – 544 583 человека (549 403);

Прокопьевск – 187 877 человек (190 334);

Белово – 125 053 человека (126 018);

Междуреченск – 98 028 человек (98 256);

Ленинск-Кузнецкий – 95 391 человек (96 515);

Киселевск – 90 539 человек (91 793);

Юрга – 80 367 человек (80 840);

Анжеро-Судженск – 72 472 человека (73 750);

Березовский – 46 929 человек (47 617);

Осинники – 45 947 человек (46 396);

Мыски – 42 598 человек (42 871);

Калтан – 29 030 человек (29 401);

Полысаево – 28 466 человек (28 733);

Тайга – 24 362 человека (24 880);

Краснобродский – 13 698 человек (13 915).

Во всех районах и округах также фиксируется снижение населения.