Кемеровостат поделился интересными фактами о браках в Кузбассе

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Статистики, среди прочего, рассказали, в каком году в Кемеровской области было меньше всего разводов.

Согласно информации специалистов Кемеровостата, в 2021 году в Кузбассе было зафиксировано 792 развода на 1 000 браков. Область стала одним из трех регионов СФО с наибольшим количеством расторжений брачных союзов. При этом исторический минимум был в 1945 году: тогда на 1 000 браков пришлось лишь два развода.


При этом органы ЗАГС сейчас учитывают лишь зарегистрированные браки, а прочие входят в статистику по результатам переписи населения. Впервые вопрос о том, является ли брак официальным, появился в переписи 2002 года, и именно в этом году было зафиксировано, что каждый седьмой брачный союз в Кемеровской области является незарегистрированным. Спустя восемь лет в фактическом браке находилась уже каждая шестая пара кузбассовцев, сообщают сотрудники Кемеровостата.


Кроме того, по данным кузбасских статистиков, самым популярным месяцем для заключения брачных союзов в 2021 году стал июль, как и в 2016-2017 годах. Брачующиеся в 2018-2020 годах стремились выбрать для церемонии август. Нередко жители региона выбирают дату бракосочетания так, чтобы она совпала с праздником. Чаще всего это День семьи, любви и верности, День шахтера и, конечно, День всех влюбленных.


Напомним, в честь Дня святого Валентина в Сети появились кадры с "поющими" Анной и Сергеем Цивилевыми.

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