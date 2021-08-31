Кемеровостат назвал средние затраты на сборы детей в школу

За год ряд товаров, необходимых для подготовки к школе, в Кемеровской области стал дороже. Так, по информации Кемеровостата, набор одежды и канцелярии для мальчиков в 2021 году подорожал на 6,1%, а для девочек на 5,4%. В частности, за год кроссовки для школьников стали стоить больше на 10,8%, ботинки, полуботинки, колготки детские, сорочки верхние для мальчиков – на 5,0-5,6%, блузки и юбки для девочек, туфли детские летние – на 1,8-2,3%, футболки детские, джемперы трикотажные, платье (сарафан) из полушерстяных, смесовых тканей – на 1,0-1,6%.

— Среди канцтоваров авторучки подорожали на 10,3%, простые карандаши, фломастеры – на 8,1-8,4%, альбомы для рисования, тетради на 5,0-5,1%, — говорится в сообщении.

Ранец и канцтовары в среднем стоят 5101 рубль, при этом в перечень входят семь наименований канцелярских принадлежностей. Что касается одежды, то за школьную форму для мальчика родителям придется заплатить 12 816 рублей, для девочки — 16 629 рублей. Между тем специалисты отметили, что отправить в первый класс мальчика стоит на 3 813 рублей меньше, чем девочку (девять наименований одежды для мальчика и 11 — для девочки).

Таким образом, сборы мальчика в школу обойдутся жителям шахтерского края в среднем в 17 917 рублей, сборы девочки — в 21 730 руб.