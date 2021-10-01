Кемеровостат назвал количество долгожителей в Кузбассе

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Более 10 тысяч кузбассовцев в 2021 году отпраздновали 90-летний юбилей. Об этом сообщили статистики.

Из данных регионального статистического ведомства следует, что на 1 января 2021 года в Кузбассе проживали 12 865 граждан, возраст которых превысил 90-летний рубеж.


При этом 10 492 (81,6%) из общего числа проживали в городах Кемеровской области и только 2 373 человека (18,4%) в сельской местности. Большая часть из долгожителей — это женщины — 10 011 (77,8%), а мужчин, доживших до преклонного возраста, оказалось гораздо меньше — 2854 (22,2%).


При этом отпраздновать 100-летний юбилей в Кузбассе удалось только 313 жителям области.

— Наибольший удельный вес долгожителей в общей численности населения наблюдался в Тисульском муниципальном округе (1,1%), Тайгинском городском округе, Тяжинском и Яйском муниципальных округах (по 0,9%), Гурьевском муниципальном округе (0,8%), — указали в Кемеровостате.

Также специалисты отметили, что на начало 2021 года на территории шахтерского края проживали 610,3 тысячи человек старше 60 лет.

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