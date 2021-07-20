Кемеровостат: кузбассовцы стали зарабатывать в среднем еще больше

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Статистики опубликовали новую информацию о средних заработках в Кемеровской области, согласно которой, зарплаты выросли.

По сведениям Кемеровостата, в мае средняя ежемесячная зарплата по области за год увеличилась на 9,1% и составила 48 052 рублей.


Больше всего зарабатывают в сфере добычи угля – 67 925 рублей (прирост равен 14,3% за год), научных исследований и разработок – 64 787 рублей (+8,9%), финансовой и страховой деятельности – 63 600 рублей (+9,8%), добычи металлических руд – 60 989 рублей (+11,4%), металлургического производства – 56 566 рублей (+7,7%).


Самые маленькие зарплаты у производителей одежды – 14 503 рубля (-0,9%), производителей кожи – 16 924 рубля (+24,6%), сотрудников в области полиграфии и копирования – 18 142 рубля (+0,3%), обработчиков древесины – 22 826 рублей (+2,3%), работников гостиниц и общепита – 25 466 (+9,8%).


Ранее Кемеровостат сообщал, что средние зарплаты в апреле равнялись 46 359 рублей.

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