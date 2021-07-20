Кемеровостат: кузбассовцы стали зарабатывать в среднем еще больше

По сведениям Кемеровостата, в мае средняя ежемесячная зарплата по области за год увеличилась на 9,1% и составила 48 052 рублей.

Больше всего зарабатывают в сфере добычи угля – 67 925 рублей (прирост равен 14,3% за год), научных исследований и разработок – 64 787 рублей (+8,9%), финансовой и страховой деятельности – 63 600 рублей (+9,8%), добычи металлических руд – 60 989 рублей (+11,4%), металлургического производства – 56 566 рублей (+7,7%).

Самые маленькие зарплаты у производителей одежды – 14 503 рубля (-0,9%), производителей кожи – 16 924 рубля (+24,6%), сотрудников в области полиграфии и копирования – 18 142 рубля (+0,3%), обработчиков древесины – 22 826 рублей (+2,3%), работников гостиниц и общепита – 25 466 (+9,8%).

Ранее Кемеровостат сообщал, что средние зарплаты в апреле равнялись 46 359 рублей.