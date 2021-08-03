Кемерово вошел в дополнительный список возможных обладателей звания "Город трудовой доблести"

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Кузбасская столица была включена в дополнительный список городов, которые претендуют на получение федерального звания "Город трудовой доблести".

Согласно данным администрации Кемерова, региональная столица попала в дополнительный список городов на присвоение звания, однако голосование за присуждение почетного статуса продолжается. Власти отметили, что в годы Великой Отечественной войны кемеровчане обеспечивали фронт военной продукцией, а также участвовали в сражениях, что должно быть признано "на уровне страны".


Согласно действующим правилам, федеральное звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.


Напомним, о старте голосования за присвоение Кемерову звания сообщалось еще в мае текущего года.

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