Согласно данным администрации Кемерова, региональная столица попала в дополнительный список городов на присвоение звания, однако голосование за присуждение почетного статуса продолжается. Власти отметили, что в годы Великой Отечественной войны кемеровчане обеспечивали фронт военной продукцией, а также участвовали в сражениях, что должно быть признано "на уровне страны".

Согласно действующим правилам, федеральное звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, о старте голосования за присвоение Кемерову звания сообщалось еще в мае текущего года.