Кемерово вошел в число самых дешевых городов для жизни в СФО

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Статистики включили кузбасскую столицу в ряд городов Сибири, проживание в которых обходится населению дешевле, чем в среднем по стране.

Согласно данным Росстата, цена набора из 264 видов потребительских товаров и услуг для жителей Кемерова в 2021 году была на 9% меньше, чем в среднем по стране. Самым благоприятным в этом отношении стала Юрга, где стоимость данного набора оказалась меньше средней на 14%. Наиболее высокая цена на набор была у новокузнечан – лишь на 7% меньше, чем по стране.


Самым "дорогим" городом в Сибири стал город Норильск Красноярского края – стоимость обозначенного набора выше средней на 34%. На 12% дороже показателей по стране проживание в Стержневом, расположенном в Томской области. Среди субъектов Федерации самым "дорогим" для проживания стал Дальневосточный федеральный округ.


Ранее Кузбасс возглавил список самых криминальных регионов Сибири.

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