Кемерово стал одним из самых загрязненных городов России

Кемерово занял третью строчку в общественном рейтинге российских городов по уровню загрязнения атмосферного воздуха. При оценке учитываются показатели общего индекса качества воздуха (AQI) и количество мелкодисперсных частиц (PM2,5).
Согласно данным рейтинга на момент публикации данной новости, в Кемерове наблюдается AQI в 273 при норме в 50-100, а PM2,5 достиг уровня в 158мкг/м3. Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения, средний показатель за год не должен превышать 10 мкг/м3, а за сутки – не более 25 мкг/м3.
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