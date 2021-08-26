+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемерово стал лидером по суточному заражению коронавирусом

0
Фото:  

Медики вновь выявили более 100 заразившихся коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших зафиксировано в кузбасской столице.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 182 жителей Кемеровской области. Всего с начала пандемии зарегистрировано 50 988 заболевших.


Кемерово-34, Новокузнецк-29, Междуреченск-19, Белово-18, Прокопьевск-15, Л-К-11, Таштагольский МР-10, по 8-А-С и Мыски, Яшкинский МР-6, Осинники-4, Беловский МР-3, по 2-Березовский, Калтан, Краснобродский, Юрга, Гурьевский МР и Кемеровский МО, по 1-Киселевск, Полысаево, Топкинский МО, Тайга и Яйский МР.


В общей сложности за прошедший день оправились от опасной болезни 184 пациентов, а 1 732 продолжают получать помощь от медицинских специалистов. В стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 823 земляков. Что касается числа умерших, то их количество выросло.


Ранее стало известно, что кузбасские власти распорядились продлить связанные с COVID-19 ограничения.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28384

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined