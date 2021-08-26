Кемерово стал лидером по суточному заражению коронавирусом

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 182 жителей Кемеровской области. Всего с начала пандемии зарегистрировано 50 988 заболевших.

Кемерово-34, Новокузнецк-29, Междуреченск-19, Белово-18, Прокопьевск-15, Л-К-11, Таштагольский МР-10, по 8-А-С и Мыски, Яшкинский МР-6, Осинники-4, Беловский МР-3, по 2-Березовский, Калтан, Краснобродский, Юрга, Гурьевский МР и Кемеровский МО, по 1-Киселевск, Полысаево, Топкинский МО, Тайга и Яйский МР.

В общей сложности за прошедший день оправились от опасной болезни 184 пациентов, а 1 732 продолжают получать помощь от медицинских специалистов. В стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 823 земляков. Что касается числа умерших, то их количество выросло.

Ранее стало известно, что кузбасские власти распорядились продлить связанные с COVID-19 ограничения.