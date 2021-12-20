Кемерово попал в тройку лидеров городов России с плохой экологией

Вторая позиция в национальном общественном рейтинге городов России с самой плохой экологией досталась кузбасской столице. Отмечается, что AQI (Air Quality Index) – общий индекс качества воздуха на территории областного центра практически в три раза выше нормы. Показатель составил 137 при норме до 50 (в некоторых случаях считается приемлемым до 100).

Что касается PM2.5 – мелкодисперсные частицы, то в Кемерове уровень 88мкг/м3. Стоит отметить, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения средний показатель за год не должен превышать 10 мкг/м3, а за сутки – не более 25 мкг/м3.

Из всего вышеперечисленного следует, что на фоне борьбы местных властей за чистый воздух почти за месяц показатели содержания опасных веществ в атмосфере снизились в два раза, но по прежнему остаются на высоком опасном для здоровья граждан уровне.