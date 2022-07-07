Зампред правительства России Виктория Абрамченко опубликовала список городов, которые могут попасть в проект "Чистый воздух". Данная программа позволяет сократить количество вредных выбросов и направить финансовые средства на улучшение экологической обстановки. В 2023 году в "Чистом воздухе" будет участвовать 41 город.

Пока что определены 29 кандидатов на участие, в число которых вошел и Кемерово. Основанием для внесения в список стали наблюдения Росгидромета, которые показали в обозначенных городах высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. Так, в рядах кандидатов значатся Барнаул Алтайского края, Иркутск Иркутской области, Искитим Новосибирской области, а также Минусинск Красноярского края.

– Запустить эксперимент по квотированию выбросов в новых городах предлагаем с 1 сентября 2023 года. <...> Для каждого города предусмотрим отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя – строгую ответственность за соблюдение экологических норм, – рассказала Абрамченко в своем Telegram-канале.

Сейчас в данной программе участвуют 12 городов, среди который и южная столица Кузбасса – Новокузнецк.