Кемерово оказался в лидерах по желанию людей жить

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Жители кузбасской столицы выразили надежду прожить почти 90 лет, за стремление людей к долголетию Кемерово попал в топ-10 городов России с высокой желаемой длинной жизни.

Из данных опроса следует, что жители города Кемерово пожелали прожить долгие годы, в качестве средней длинны жизни их бы устроило число, равное 89,6 годам, заключили эксперты.


Данный показатель позволил кузбасской столице занять 7 позицию в рейтинге городов России с самой высокой желаемой продолжительностью жизни. При этом в тройке лидеров на первой строчке оказалась столица государства –Москва (91,3 года), на второй позиции расположился город студентов Томск (90,2 года) и третье "бронзовое" место досталось Махачкала (90,1 года), передают "Известия".


Стоит отметить, что по России желаемая продолжительность жизни составила 87,6 года, а это выше результатов в 2019 году, тогда граждане рассчитывали на более скромные годы, всего лишь на 86,7 лет.

Да!
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