Кемерово оказался в лидерах по скорости роста цен на квартиры

Цены на первичном рынке в столице Кузбасса за полгода подскочили сразу на 32% до 92,1 тысячи рублей за квадратный метр, а вот на вторичном рынке темпы и суммы оказались несколько ниже: +11% и 84,1 тысячи рублей за метр, следует из аналитических данных ЦИАН.

– Опережающие темпы роста на первичном рынке привели к тому, что в Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске, Кемерове и Барнауле новостройки стали дороже готового жилья. И если в Хабаровске и Барнауле разрыв пока минимален, то в Кемерове он составляет уже 8 тыс. рублей за "квадрат", – уточнили специалисты.

Такой результат позволил городу Кемерово занять первое место в РФ по темпам роста цен на "первичку". Вторая позиция досталась Набережным Челнам (+30%), а третья Ростову-на-Дону (+25%).

Стоит отметить, что за последние шесть месяцев стоимость жилья снизилась только в Сочи. Сейчас средняя цена одного кв. метра в курортном городе приближается к 350 000 рублей.