В пятницу, 10 сентября, глава российского государства подписал указ, согласно которому Кемерово удостоен федерального звания.

— За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте кремля.

Также отмечается, что звание присвоено за героизм и самоотверженность, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в военные годы.

Напомним, в список, кроме кузбасской столицы, вошли еще несколько городов России.