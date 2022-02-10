Кемерово лишится одного из крупных мостов через Томь

Сотрудники мэрии Кемерова сообщили, что для демонтажа Коммунального (старого Кузнецкого) моста требуется проведение экспертиз и подготовка документации. Ожидается, что решение данного вопроса будет начато в текущем году.

– В 2022 году планируется подготовка проектной документации по демонтажу старого мостового сооружения в створе проспекта Кузнецкий, включая проведение экологической экспертизы демонтажных работ, – рассказали VSE42.Ru в администрации кузбасской столицы.

После проведения необходимых экспертиз и определения стоимости работ власти примут решение о том, чтобы выделить на демонтаж денежные средства. Ранее о ликвидации Коммунального моста высказался глава Кемерова Илья Середюк.

Справка

Коммунальный мост был введен в эксплуатацию в 1952 году. Длина сооружения составляла более 540 метров. После сооружения Кузнецкого моста в 2005 году старый мост был закрыт и частично разобран со стороны левого берега.