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Кемерово лишится одного из крупных мостов через Томь

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Власти столицы Кузбасса рассказали о начале демонтажа старого Кузнецкого моста.

Сотрудники мэрии Кемерова сообщили, что для демонтажа Коммунального (старого Кузнецкого) моста требуется проведение экспертиз и подготовка документации. Ожидается, что решение данного вопроса будет начато в текущем году.

– В 2022 году планируется подготовка проектной документации по демонтажу старого мостового сооружения в створе проспекта Кузнецкий, включая проведение экологической экспертизы демонтажных работ, – рассказали VSE42.Ru в администрации кузбасской столицы.

После проведения необходимых экспертиз и определения стоимости работ власти примут решение о том, чтобы выделить на демонтаж денежные средства. Ранее о ликвидации Коммунального моста высказался глава Кемерова Илья Середюк.


Справка

Коммунальный мост был введен в эксплуатацию в 1952 году. Длина сооружения составляла более 540 метров. После сооружения Кузнецкого моста в 2005 году старый мост был закрыт и частично разобран со стороны левого берега.

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