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Кемерово и Юрга установили рекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом

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Медики выявили новые случаи заражения коронавирусом на территории Кузбасса. Наибольший и в то же время рекордный прирост зафиксирован в Кемерове.

Согласно данным на утро 25 июня, в Кемеровской области коронавирусной инфекцией заболели еще 173 человека. Из них 69 пациентов находятся в Кемерове, а 53 -в Юрге. Этот показатель для столицы Кузбасса стал рекордным с начала 2021 года. Юрга, в свою очередь, обновила свой исторический максимум. Остальные зараженные распределяются по муниципалитетам следующим образом.

  • Новокузнецк - 11,
  • Топкинский МО и Юргинский МО - по 7,
  • Анжеро-Судженск - 6,
  • Промышленновский МО - 5,
  • Кемеровский МО - 4,
  • Полысаево и Крапивинский МО - по 3,
  • Калтан - 2,
  • Мыски, Гурьевский МР и Мариинский МР -по 1.

Также за сутки еще несколько зараженных коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии после заболевания COVID-19 умерли 793 человека. Общее количество случаев заражения достигло 39 304. Из них 37 359 случаев закончились выздоровлением.


В настоящее время продолжают получать лечение 1 152 кузбассовца, под наблюдением остаются еще 4 123 человека.

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