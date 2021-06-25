Кемерово и Юрга установили рекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом

Согласно данным на утро 25 июня, в Кемеровской области коронавирусной инфекцией заболели еще 173 человека. Из них 69 пациентов находятся в Кемерове, а 53 -в Юрге. Этот показатель для столицы Кузбасса стал рекордным с начала 2021 года. Юрга, в свою очередь, обновила свой исторический максимум. Остальные зараженные распределяются по муниципалитетам следующим образом.
- Новокузнецк - 11,
- Топкинский МО и Юргинский МО - по 7,
- Анжеро-Судженск - 6,
- Промышленновский МО - 5,
- Кемеровский МО - 4,
- Полысаево и Крапивинский МО - по 3,
- Калтан - 2,
- Мыски, Гурьевский МР и Мариинский МР -по 1.
Также за сутки еще несколько зараженных коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии после заболевания COVID-19 умерли 793 человека. Общее количество случаев заражения достигло 39 304. Из них 37 359 случаев закончились выздоровлением.
В настоящее время продолжают получать лечение 1 152 кузбассовца, под наблюдением остаются еще 4 123 человека.
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