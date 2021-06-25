Кемерово и Юрга установили рекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом

Согласно данным на утро 25 июня, в Кемеровской области коронавирусной инфекцией заболели еще 173 человека. Из них 69 пациентов находятся в Кемерове, а 53 -в Юрге. Этот показатель для столицы Кузбасса стал рекордным с начала 2021 года. Юрга, в свою очередь, обновила свой исторический максимум. Остальные зараженные распределяются по муниципалитетам следующим образом.

Новокузнецк - 11,

Топкинский МО и Юргинский МО - по 7,

Анжеро-Судженск - 6,

Промышленновский МО - 5,

Кемеровский МО - 4,

Полысаево и Крапивинский МО - по 3,

Калтан - 2,

Мыски, Гурьевский МР и Мариинский МР -по 1.

Также за сутки еще несколько зараженных коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии после заболевания COVID-19 умерли 793 человека. Общее количество случаев заражения достигло 39 304. Из них 37 359 случаев закончились выздоровлением.

В настоящее время продолжают получать лечение 1 152 кузбассовца, под наблюдением остаются еще 4 123 человека.