Кемерово и Новокузнецк сравнялись по приросту новых зараженных COVID-19

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За минувшие сутки медики зафиксировали в Кузбассе новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число больных приходится на Кемерово и Новокузнецк.

Согласно данным на утро 27 сентября, количество зараженных коронавирусом кузбассовцев увеличилось еще на 158 и достигло отметки в 56 385. Лидерами по суточному приросту стали Кемерово и Новокузнецк. В двух крупнейших городах области выявили по 24 случаев COVID-19.


Остальные зараженные проживают в следующих муниципалитетах:

  • Междуреченск - 15,
  • Белово - 12,
  • Прокопьевск - 11,
  • Анжеро-Судженск и Осинники - по 8,
  • Юрга и Новокузнецкий МР - по 7,
  • Киселевск и Мыски - по 6,
  • Калтан - 5,
  • Ленинск-Кузнецкий - 4,
  • Краснобродский, Гурьевский МР, Прокопьевский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР - по 3,
  • Беловский МР и Ижморский МР - по 2,
  • Полысаево и Тайга - по 1.

Кроме того, увеличилось и количества умерших от коронавируса граждан. В общей сложности с начала пандемии скончались 1 280 человек, а выздоровели - 53 821. Еще 1 284 жителей Кузбасса получают лечение, 8 911 - находятся под наблюдением.

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