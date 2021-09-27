Кемерово и Новокузнецк сравнялись по приросту новых зараженных COVID-19

Согласно данным на утро 27 сентября, количество зараженных коронавирусом кузбассовцев увеличилось еще на 158 и достигло отметки в 56 385. Лидерами по суточному приросту стали Кемерово и Новокузнецк. В двух крупнейших городах области выявили по 24 случаев COVID-19.
Остальные зараженные проживают в следующих муниципалитетах:
- Междуреченск - 15,
- Белово - 12,
- Прокопьевск - 11,
- Анжеро-Судженск и Осинники - по 8,
- Юрга и Новокузнецкий МР - по 7,
- Киселевск и Мыски - по 6,
- Калтан - 5,
- Ленинск-Кузнецкий - 4,
- Краснобродский, Гурьевский МР, Прокопьевский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР - по 3,
- Беловский МР и Ижморский МР - по 2,
- Полысаево и Тайга - по 1.
Кроме того, увеличилось и количества умерших от коронавируса граждан. В общей сложности с начала пандемии скончались 1 280 человек, а выздоровели - 53 821. Еще 1 284 жителей Кузбасса получают лечение, 8 911 - находятся под наблюдением.
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