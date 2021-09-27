Кемерово и Новокузнецк сравнялись по приросту новых зараженных COVID-19

Согласно данным на утро 27 сентября, количество зараженных коронавирусом кузбассовцев увеличилось еще на 158 и достигло отметки в 56 385. Лидерами по суточному приросту стали Кемерово и Новокузнецк. В двух крупнейших городах области выявили по 24 случаев COVID-19.

Остальные зараженные проживают в следующих муниципалитетах:

Междуреченск - 15,

Белово - 12,

Прокопьевск - 11,

Анжеро-Судженск и Осинники - по 8,

Юрга и Новокузнецкий МР - по 7,

Киселевск и Мыски - по 6,

Калтан - 5,

Ленинск-Кузнецкий - 4,

Краснобродский, Гурьевский МР, Прокопьевский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР - по 3,

Беловский МР и Ижморский МР - по 2,

Полысаево и Тайга - по 1.

Кроме того, увеличилось и количества умерших от коронавируса граждан. В общей сложности с начала пандемии скончались 1 280 человек, а выздоровели - 53 821. Еще 1 284 жителей Кузбасса получают лечение, 8 911 - находятся под наблюдением.