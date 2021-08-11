Кемерово и Белово перешли на новый способ ценообразования в сфере теплоснабжения

В соответствии с документом оба города теперь относятся к ценовой зоне теплоснабжения и тарифообразование в них осуществляется по методу "альтернативной котельной". Такой способ подразумевает установку долгосрочного (на десять и более лет) предельного уровня тарифа на тепло.

В правительстве отметили, что проекты распоряжений о переходе городов Кемерово и Белово были внесены Минэнерго России на основании обращений местных властей и Сибирской генерирующей компании (СГК), которая намерена инвестировать в центральное теплоснабжение городов около 10,5 миллиарда рублей (7 млрд рублей в Кемерово, 3,5 млрд рублей в Белово).

- Выполнение инвестиционных проектов позволит повысить качество теплоснабжения и улучшит экологическую обстановку промышленного региона, - добавили в правительстве РФ.

В дальнейшем властям муниципалитетов будет необходимо актуализировать схемы теплоснабжения городов и заключить соглашения об их исполнении с СГК.