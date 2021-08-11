+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемерово и Белово перешли на новый способ ценообразования в сфере теплоснабжения

0
Фото:  

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому города Кемерово и Белово переходят к ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии с документом оба города теперь относятся к ценовой зоне теплоснабжения и тарифообразование в них осуществляется по методу "альтернативной котельной". Такой способ подразумевает установку долгосрочного (на десять и более лет) предельного уровня тарифа на тепло.


В правительстве отметили, что проекты распоряжений о переходе городов Кемерово и Белово были внесены Минэнерго России на основании обращений местных властей и Сибирской генерирующей компании (СГК), которая намерена инвестировать в центральное теплоснабжение городов около 10,5 миллиарда рублей (7 млрд рублей в Кемерово, 3,5 млрд рублей в Белово).

- Выполнение инвестиционных проектов позволит повысить качество теплоснабжения и улучшит экологическую обстановку промышленного региона, - добавили в правительстве РФ.

В дальнейшем властям муниципалитетов будет необходимо актуализировать схемы теплоснабжения городов и заключить соглашения об их исполнении с СГК.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27968

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined