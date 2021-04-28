Во вторник, 27 апреля, в кемеровском СРК "Арена" прошел концерт группы "Звери", который собрал большое количество зрителей. С положительными впечатлениями мероприятие покинули не только гости, но и музыканты.

Так, в личном Instagram-аккаунте артисты поделились кадрами с выступления, подписав их словами "Кемерово! Давно не виделись!" и "Кемерово, это любовь". Поклонники коллектива остались в восторге от организованного шоу.

Кроме того, один из солистов музыкального коллектива Роман Былик разместил в соцсетях фотографии, которые ему удалось сделать на набережной возле гостиницы. Певец восхитился местными арт-объектами "Я люблю Кемерово" и "Улыбка".