"Кемерово, это любовь": группа "Звери" восхитилась арт-объектами кузбасской столицы

1
Фото:  

Накануне кузбасскую столицу посетила известная музыкальная группа. Ее участники поделились впечатлениями от пережитого и прогулялись по местной набережной, где оценили городские арт-объекты.

Во вторник, 27 апреля, в кемеровском СРК "Арена" прошел концерт группы "Звери", который собрал большое количество зрителей. С положительными впечатлениями мероприятие покинули не только гости, но и музыканты.


Так, в личном Instagram-аккаунте артисты поделились кадрами с выступления, подписав их словами "Кемерово! Давно не виделись!" и "Кемерово, это любовь". Поклонники коллектива остались в восторге от организованного шоу.


Кроме того, один из солистов музыкального коллектива Роман Былик разместил в соцсетях фотографии, которые ему удалось сделать на набережной возле гостиницы. Певец восхитился местными арт-объектами "Я люблю Кемерово" и "Улыбка".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24545

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined