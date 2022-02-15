Кемеровчанки высказались о стоимости подарков к 23 февраля

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Жительницы кузбасской столицы рассказали, что собираются подарить мужчинам, и сколько планируют на это потратить.

Сотрудники известной интернет-платформы провели опрос, приуроченный к приближающемуся празднику 23 февраля, среди кемеровчанок.


Согласно данным опроса, 40% жительниц столицы Кузбасса не готовы потратить на подарок больше тысячи рублей, 37% – больше трех тысяч рублей, 10% – больше пяти тысяч рублей. Потратить от пяти до десяти тысяч рублей готовы лишь 7% опрошенных женщин.

– Большинство опрошенных женщин из Кемерова (50%) планируют преподнести мужчинам дезодоранты, пену для бритья и другие средства личной гигиены, – рассказали специалисты Avito.

Кроме того, 36% участниц опроса планируют приобрести в подарок носки или нижнее белье, 20% – товары для спорта, 10% – спиртные напитки, а 7% – книгу.


При этом большинство опрошенных мужчин хотели бы получить в честь праздника спортивные товары (34%), книгу (36%), часы (18%) и алкоголь (17%).

Да!
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