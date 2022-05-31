Кемеровчанки спасли дикую птицу от потери лапы

Сегодня, 31 мая, в социальных сетях появились кадры, на которые попало спасение голубя в Кемерове. Горожанки заметили птицу, одна из лап которой оказалась сдавлена веревкой.

– Это на Красном озере! С первых дней тепла пытались его поймать и помочь. Только сегодня удалось это сделать, – рассказали жительницы областного центра.

Судя по кадрам, голубь какое-то время находился в бедственном положении, так как ткани лапы уже воспалились и поменяли цвет из-за сдавливания, что могло привести к потере конечности. Горожанки освободили птицу, накормили и выпустили на волю.

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