Инцидент произошел на кемеровском Красном озере. Две горожанки отплыли от берега и начали в шутку "топить" друг друга. В какой-то момент силы девушек закончились. Спасатели сопроводили подруг до берега и рассказали им о правилах безопасности на воде.

Кроме того, помощь специалистов потребовалась 12-летнему мальчику, который решил доплыть до опоры старого Коммунального моста, сообщают в пресс-службе МБУ "Кемеровская служба спасения". Подросток не рассчитал свои силы и начал звать на помощь. Спасатели подняли ребенка из воды и доставили на берег.

В обоих случаях помощь медиков не потребовалась.