Кемеровчанки попали в опасную ситуацию из-за игры в "утопление"

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Помощь спасателей потребовалась двум жительницам кузбасской столицы, которые решили заняться небезопасными забавами в воде.

Инцидент произошел на кемеровском Красном озере. Две горожанки отплыли от берега и начали в шутку "топить" друг друга. В какой-то момент силы девушек закончились. Спасатели сопроводили подруг до берега и рассказали им о правилах безопасности на воде.


Кроме того, помощь специалистов потребовалась 12-летнему мальчику, который решил доплыть до опоры старого Коммунального моста, сообщают в пресс-службе МБУ "Кемеровская служба спасения". Подросток не рассчитал свои силы и начал звать на помощь. Спасатели подняли ребенка из воды и доставили на берег.


В обоих случаях помощь медиков не потребовалась.

Да!
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