Кемеровчанка заметила тараканов на булочках в пекарне

Любительское видео было опубликовано в Instagram-аккаунте сообщества города Кемерово в Сети. Автор засняла нескольких крупных тараканов, перебиравшихся по булочкам и другой выпечке в заведении. Она заверила, что членистоногие обитают в пекарне по адресу Черняховского, 11.

– Добрый день! Булочная, пекарня по адресу г. Кемерово ул Черняховского,11. По хлебу и булочкам бегают тараканы, – возмутилась подписчица паблика в соцсети.

Кемеровчанка заявила, что ранее на перекус в пекарню заходила каждый день.