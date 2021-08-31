Кемеровчанка заметила тараканов на булочках в пекарне

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Жительница кузбасской столицы опубликовала видео с ползающими по выпечке тараканами в одной из булочных города.

Любительское видео было опубликовано в Instagram-аккаунте сообщества города Кемерово в Сети. Автор засняла нескольких крупных тараканов, перебиравшихся по булочкам и другой выпечке в заведении. Она заверила, что членистоногие обитают в пекарне по адресу Черняховского, 11.

Добрый день! Булочная, пекарня по адресу г. Кемерово ул Черняховского,11. По хлебу и булочкам бегают тараканы, – возмутилась подписчица паблика в соцсети.

Кемеровчанка заявила, что ранее на перекус в пекарню заходила каждый день.

Фото: Instagram / incident_42

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