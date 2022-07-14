Кемеровчанка выжила после падения из окна многоэтажки

Накануне, 13 июля, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчан, которые стали свидетелями инцидента, произошедшего в общежитии №26 по улице Федоровского. Горожане рассказали, что запертая в квартире девушка сорвалась вниз с окна, пытаясь спуститься.

‒ ...девушка была заперта, решила спустится. Девушку минут 10 уговаривали чтобы не спускалась, но не слушала никого (стиль сохранен ‒ прим. ред), ‒ заявили свидетели происшествия.

В Кемеровском областном центре медицины катастроф корреспонденту AVOKADO рассказали, что пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в Сети появился ролик, на который попал момент падения горожанки. На кадрах видно, как девушка срывается и летит вниз на асфальт.