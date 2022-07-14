В Сети появилась информация, что в одном из домов по Московскому проспекту девушка вывалила из окна свои "булки": так очевидцы охарактеризовали ее ягодицы. Поведение незнакомки не на шутку озадачило интернет-пользователей.

– На Московском мадам вывалила свои булки в окно. Это вообще нормально? Ничего, что дети ходят? – говорится в подписи к фотографии.

Мнение комментаторов существенно разделилось. Так, некоторые согласились с автором поста во "ВКонтакте", что такое поведение не только недопустимо, но и опасно для жизни, здоровья землячки, а вот другие негодование не разделили, а пожаловались на низкое качество снимка.