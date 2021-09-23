Кемеровчанка выставила на продажу ТЦ около вокзала за 42 млн рублей

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Владелец кемеровского торгового центра, расположенного на привокзальной площади, опубликовал в Сети объявление о продаже объекта.

Предложение купить ТЦ появилось на специализированном сайте объявлений. Речь идет о торговом центре "Добрый", который находится на проспекте Кузнецком 79/2 в Кемерове рядом с авто- и ж/д вокзалами.


По информации продавца, площадь основного торгового здания равна 900 кв.м. Однако на прилегающей территории есть еще дополнительные места торговли.

— Торговые прилавки 15 шт (находятся на территории около ТЦ) — 90 кв.м., — говорится в тексте.

Отмечается, что в здании организовано централизованное водоснабжение и канализация, также есть контейнерная зона для сбора мусора. Объекты размещены на земельном участке площадью 1300 кв.м. (аренда КУГИ Кузбасса). Приобрести "Добрый" можно за 42 млн рублей. Автор объявления отметил, что возможен торг.

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