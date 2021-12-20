Кемеровчанка выставила на продажу бутылку-пенис

Свое объявление женщина из кузбасской столицы разместила на популярном поисковом сайте. В тексте объявления указано, что бутылка-пенис предназначена для спиртного.

– Распродажа остатков после закрытия магазина, – указала автор.

Из текста сообщения следует, что крупный объект раньше украшал стеллаж магазина приколов. Судя по описанию габариты стеклянной емкости достигают 30 сантиметров, не считая горлышка. По словам продавщицы, ранее изделием никто не пользовался.

Владелица необычной бутылки готова расстаться с атрибутом всего за 1000 рублей.